Defibrillatore in strada, serve utilizzarlo? Basta spostare i rifiuti...

Come si vede dalle foto, in via Gabriele Vulpi (alla Zisa) un totem di una non meglio identificata farmacia, informa della presenza di un defibrillatore presente nelle vicinanze dei cassonetti, ove ve ne fosse la necessità, si può attivare immediatamente la procedura di salvataggio, basata spostare le cataste di rifiuti e procedere in tal senso....