Cumulo di rifiuti in via Giachery

Per tre volte ho segnalato alla Rap (con e mail e foto) cumuli di rifiuti ingombranti misti a spazzatura maleodorante in via Carlo Giachery, angolo via Brigata Aosta, in zona Fiera. Nonostante le mie richieste urgenti perché l'aria è irrespirabile e non possiamo aprire le finestre, a quasi un mese dalla prima segnalazione il mega cumulo è ancora là, e ogni giorno viene aggiunto qualche altro rifiuto. Per darvi un'idea vi allego due foto.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Simone Cuttitta