Cumuli di spazzatura di ogni genere per decine di metri. I cittadini che vivono la periferia dei quartieri Bonagia, Falsomiele, Villagrazia sono già stati "retrocessi" in serie C dall'amministrazione comunale di Palermo. Le strade di fatto non vengono nemmeno spazzate e il degrado ambientale è pressoché totale. Altro che Europa... Forse possiamo "ambire" ad essere accolti dall'Africa più sottosviluppata.