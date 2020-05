Covid-19: sportello multidisciplinare di volontariato on line

Storie di minori, migranti e famiglie, storie di umanità: storie del Consultorio dei diritti M.I.F. Il Consultorio dei diritti MIF (Minori, Immigrati, Famiglie) è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa delle fasce svantaggiate della popolazione attraverso uno sportello di supporto e orientamento di base gratuito gestito da un’equipe multi-disciplinare, composta da più di cento professionisti volontari. Il desiderio che accomuna i volontari del consultorio, e che ne ispira le attività, è che ogni uomo riacquisti valore di Essere umano. Questo principio muove l’agire del M.I.F. che, come missione, si prefigge di offrire un aiuto tanto emotivo, quanto pragmatico e pratico, a coloro i quali ricercano supporto e informazione circa i propri diritti. L’obiettivo, dal 2010, anno di fondazione dell’Associazione, a oggi, è stato perseguito attraverso l’apertura di uno sportello d’ascolto, rivolto alle fasce più bisognose della popolazione, agli indifesi.

Un’equipe di professionisti volontari mette, settimanalmente e gratuitamente, a disposizione dell’altro, la propria professionalità: avvocati, psicologi, pedagogisti, insegnanti, architetti, medici, amministratori di condominio, counselor, farmacisti, mediatori familiari, attraverso colloqui individuali – riconosciuto il bisogno- garantiscono il diritto all’informazione sulla scorta dell’esigenza specifica degli assistiti. Il M.I.F. è un’associazione oggi in fieri il cui obiettivo – ridotare dei propri diritti chi ne è stato privato- non si arresta ai confini della nostra Palermo. Il M.I.F sogna una rete di servizi priva di barriere geografiche: questo sogno si è concretizzato a Genova, dove il 17 Novembre del 2019 è stato inaugurata la prima collaborazione interregionale: il point M.I.F.Genova.

Oggi stiamo vivendo una situazione di stasi, ma il Consultorio dei diritti M.I.F. non si è fermato e grazie al contributo dell’unione Buddhista Italiana (UBI), il nostro sportello fisico è diventato on line: l’equipe di professionisti, provenienti da diverse realtà del territorio italiano offre quotidianamente un servizio di informazione ed orientamento gratuito, specializzato, immediato e multidisciplinare. • Avete dubbi sul decreto Cura Italia, avete acceso dei mutui, dei finanziamenti, prima della pandemia, e ad oggi non sapete come affrontare queste spese? • Vivete sensazioni di ansia o di paura? • In questo periodo di stasi non riuscite ad esprimere le vostre emozioni? • Nel periodo attuale, caratterizzato da grande incertezza, può accadere che in una coppia compaiano difficoltà o si rafforzino legami già esistenti? • Come vive questo periodo una donna i n gravidanza? • Come affrontare, in questo periodo, le problematiche di affidamento e custodia dei minori quando i genitori sono separati? • A chi posso rivolgermi in caso di violenza domestica? Questi sono solo alcuni dei maggiori problemi che noi tutti possiamo riscontrare quotidianamente. Il nostro team di esperti proverà a rispondere a queste domande. Contatta il Consultorio dei diritti M.I.F. su www.consultoriodeidirittimif.it, lo trovi anche su Facebook, Linkedi e Instagram.