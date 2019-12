Aeroporto, la denuncia: "Vergognoso, 45 euro per raggiungere in taxi la zona Fiera"

Quarantacinque euro per raggiungere in taxi la zona Fiera, dove abito, dall'aeroporto Falcone e Borsellino. Io e la mia famiglia tornando a Palermo da una vacanza, qualche ora fa, siamo rimasti esterefatti: il costo che un turista, o semplicemente qualcuno che torna a casa, deve pagare per spostarsi dall'aeroporto alla città è esagerato. Ma c'è a chi va anche peggio. Nell'attesa di poter parlare con il tassista, abbiamo sentito che un turista per essere accompagnato all'hotel in cui soggiornerà nel paese di Cinisi dovrà spendere ben 30 euro (percorso Google Maps, massimo 12,2 km).

Alla fine noi abbiamo deciso di utilizzare la formula del taxi sharing (prezzo più accessibile, 7 euro per persona). Al momento del pagamento non ci è stata rilasciata alcuna ricevuta. E se questo non bastasse, prima di salire sul fantomatico taxi assistiamo però a qualcosa di a dir poco indecoroso. Due tassisti, non si capisce per quale ragione, discutono verbalmente in maniera al quanto animata, dando uno spettacolo a chi arriva in questa meravigliosa terra, non proprio gradevole. Ho deciso di raccontare la situazione vergognosa che ho visto, sentito e vissuto in modo diretto nella speranza che questo possa "smuovere" le cose.

Segnalazione inviata a PalermoToday da Davide Giacalone