Corso Pisani perennemente al buio nel tratto stradale di fronte all'ufficio postale

Corso Pisani al buio da mesi, nel tratto stradale stradale di fronte all'ufficio postale. Ho segnalato questo disservizio per la pericolosità che ciò comporta in un tratto di strada dove transitano spesso le volanti di polizia e carabinieri. Ma ciò che preoccupa di più sono i riders, che "sfrecciano" per le consegne a domicilio e per gli incoscienti che circolano solo con i fari di posizione accesi. Spero che il problema sia risolto al più presto onde evitare i tristi eventi di cui ultimamente siamo a conoscenza.