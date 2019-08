Divani abbandonati in corso Pietro Pisani: "Sono lì da giugno"

È dal mese di giugno che i divani mostrati nella foto sono stati depositati in corso Pisani altezza ex carcere militare, a pochi metri dalla chiesa di San Giacomo militari. Mi chiedo come sia possibile che in una strada così trafficata passi inosservato un tale degrado. Di sicuro non passa inosservato ai turisti che giornalmente visitano le catacombe di via Cappuccini.