Corso dei Mille, materiale di risulta lasciato in strada dopo intervento di riparazione

Circa un mese fa operai Amap hanno fatto una riparazione per una perdita di acqua dall'asfalto lasciando questi detriti (nelle foto) sul marciapiede, dicendo che l'indomani sarebbe tornata in altra squadra di operai per rimuovere tutto e che non spettava a loro abbiamo fatto diverse segnalazioni all'Amap e alla circoscrizione comunale ma a tutt'oggi nessuno è venuto a rimuoverli. Questo è in corso dei Mille, vicino al civico 450, in quel marciapiede ci giocano bambini e ci sono persone anziane e con difficoltà motorie.