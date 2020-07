Corso Calatafimi, l'emblema di una sconfitta

Ho già scritto in altre occasioni, che chi non è adatto a risolvere i piccoli problemi, non sarà adatto a fronteggiare problematiche più complesse. A mio modo di vedere, queste foto scattate in Corso Calatafimi, di fronte l'albergo dei poveri, è un manifesto dell'abbandono e dell'incuria a cui le amministrazioni tutte, da un ventennio a questa parte, hanno abituato i palermitani, un emblema che da solo fa comprendere che situazioni ben più gravi non potranno essere affrontate.

Antonino Piazza Presidente Ad&t Associazione Diritti & Tutele