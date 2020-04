Coronavirus, l'appello: "A San Martino nessuno consegna a domicilio, vorrei stare a casa ma non posso"

Vorrei porre alla vostra attenzione il fatto che chi come me vive a San Martino delle Scale (comune di Monreale) è impossibilitato dal ricevere la spesa a domicilio, perché nessun esercizio di Monreale o tanto meno Palermo è disposto a effettuare questo servizio (nemmeno pagando in più le eventuali spese di trasporto) costringendo me e coloro che risiedono a San Martino delle Scale a uscire di casa inevitabilmente più spesso e ad essere costretti a prendere macchina, mettersi in fila al supermercato, stare a contatto con più gente.

Anche io vorrei #restareacasa, avendo un bimbo piccolo e suoceri anziani, rispettare ed uscire il meno possibile. Spero in un vostro utile riscontro, così facendo magari qualche esercente potrebbe rendersi disponibile per "servire" gli abitanti di San Martino e aiutarli a restare a casa.