Coronavirus: "Ho fatto il tampone e da 19 giorni attendo l'esito..."

Ho fatto il tampone all'opedale Guadagna di Palermo il 10 aprile 2020 alle ore 09.30. Ad oggi sono passati 19 giorni e non ho ricevuto nè l'esito nè una comunicazione che attesti il mio stato di salute. Ho contattato l'Asp ma al telefono non rispondono o non sanno nulla. Alle mail non rispondono. Se l'assessore regionale alla sanità non ha permesso l'uso dell' autocertificazione questi sono i risultati. Io vorrei solo conoscere il mio esito con il relativo referto. E' una piccola ma semplice richiesta. È un diritto. Non vorrei adire le vie legali per avere un referto.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday