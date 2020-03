Policlinico "ferito" da Coronavirus e furti: al via raccolta fondi

L’ospedale Policlinico sta lottando per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla rapida diffusione del Covid-19 in totale ristrettezza di risorse e ha, inoltre, subito negli ultimi giorni diverse azioni di sciacallaggio. E’ attiva una raccolta fondi per il Policlinico "Paolo Giaccone", supportata e coadiuvata dall'associazione Palermo Mediterranea Andrea Parlato e approvata da medici responsabili dell'area finanziaria dell’ospedale) all’indirizzo web https://www.gofundme.com/f/aiutiamolospedalepoliclinicodipalermo.

Servono urgentemente materiali di protezione individuale (mascherine, guanti, tute e camici sterili), monitor multiparametrici e ventilatori polmonari.

Proviamo con il nostro contributo a sostenere lo sforzo di tutte le donne e gli uomini dell'ospedale di Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, impegnandoci in una donazione libera con lo scopo di finanziare l'acquisto di macchinari, materiali di protezione ed altre attrezzature affinché tutti possano avere il diritto di ricevere le cure necessarie. Le donazioni possono essere effettuate fino alle ore 12.00 del 25 marzo.