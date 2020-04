Coronavirus, il service del Rotary Club Palermo Mediterranea per i Danisinni

Il Rotary Club Palermo Mediterranea è intervenuto a sostegno di frate Mauro Billetta e della parrocchia di S. Agnese di piazza Danisinni, con forniture di pannolini e generi alimentari per neonati, nel periodo di emergenza sanitaria ed economica. Il rione Danisinni viene considerato il territorio compreso tra le vie Cappuccini, Cipressi, Colonna Rotta e piazza Indipendenza; geograficamente la depressione naturale di terreno che un tempo raccoglieva le acque di un tratto del fiume Papireto, uno dei due fiumi che un tempo attraversavano Palermo.

Danisinni è un rione pieno di storia e di leggenda, che però vive oggi notevoli criticità che si tenta di superare con l'intervento delle istituzioni, ma anche delle organizzazioni di volontariato e service quale è il Rotary. Numerose le attività finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica, all'inserimento di soggetti svantaggiati (ex-detenuti, extracomunitari, portatori di handicap), dal 2016 è attiva la “Fattoria didattica” realizzata in un fondo di un ettaro attiguo a piazza Danisinni ove èstata realizzato uno spazio ludico-ricreativo, un'area di allevamento a scopo didattico, una area di coltivazione biologica. Nel 2017 è stata realizzata una biblioteca di quartiere volta alla promozione di cultura ed è stato avviato il progetto “Rambla Papireto” in collaborazione con l'accademia delle belle arti di Palermo, allestendo laboratori di street art e arte circense.

Risollevare dalle macerie il quartiere dimenticato di Danisinni, facendolo diventare parte integrante di Palermo. Questo l'obiettivo di frate Mauro Billetta, francescano arrivato da Gerusalemme in aiuto di un rione che non ha nessuna attività commerciale ed emarginato dove si fa fatica a mantenere la sussistenza delle famiglie, in un contesto in cui si assiste alla chiusura della scuola d'infanzia e del consultorio. Qui Billetta ha dato vita a un bio-stagno, utilizzando l'acqua del Papireto e così recuperandone la memoria storica. Il Rotary Club Palermo Mediterranea, presieduto da Francesco Cipolla, non poteva tirarsi indietro per sostenere l'esempio e il valore di Mauro Billetta, affidandogli forniture di pannolini e generi alimentari per neonati, la cui presenza in quel quartiere, in termini di disperato bisogno, è numerosissima.