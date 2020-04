Coronavirus: "Chiamo i numeri per l'emergenza ma squillano a vuoto"

E' attivo da oggi il Centro Operativo Comunale, come unico punto di contatto per i cittadini. Grazie al lavoro della Protezione civile comunale, dei volontari, degli enti del Terzo settore che stanno dando un grande contributo in questo momento di difficoltà per Palermo, l'Italia e il mondo intero. I contatti sono www.protezionecivile.palermo.it, covid19@protezionecivile.palermo.it oppure il tel. 091.7401015.

Più e più volte ho provato a chiamare al numero in questione e ad altri numeri messi a disposizione per l'emergenza come quello destinato alla V circoscrizione del comune di Palermo ma non risponde mai nessuno nonostante squilli.