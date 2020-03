"Coronavirus, ci sono ancora molti bar aperti a Palermo"

Noto con enorme disdegno che la legge per quanto riguarda il decreto coronavirus non è uguale per tutti. Ci sono ancora molti bar aperti a Palermo, sicuramente con la scusa che hanno anche la rivendita di tabacchi all'interno continuano a funzionare normalmente. Stamattina l'ENI di viale regione siciliana funzionava normalmente, ma la cosa che più mi fa dispiacere è che all'interno c'erano circa una decina di persone la maggior parte erano soccorritori 118 e agenti di polizia che tranquillamente prendevano caffè e mangiavano senza mantenere distanza di sicurezza e cosa ancora più grave nessuno di loro indossava la mascherina. Chiedo alle alte cariche di vigilare su questo altrimenti il covid non si potrà mai fermare. Grazie