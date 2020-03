Bello allenarsi, ma perché farlo in gruppo? "Servirebbero più controlli"

Premetto che sia giustissimo.e bello allenarsi e fare attività fisica, ma non sarebbe meglio farlo soli senza creare assembramenti e senza uscire in bici in gruppo?

Se si lascia la gente libera sono questi i risultati. Ovviamente la direzione è Mondello, data anche la bella giornata. Il buon senso non c'è: chiudono i negozi, c'è il coprifuoco, ma facciamo.cio che vogliamo. Allenarsì, ma rispettando le norme! Servirebbero più controlli.