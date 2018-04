Cortile Barcellona invaso dai rifiuti: "Controlli inesistenti"

Come si può pensare di chiedere ai cittadini di collaborare per rendere efficace la raccolta differenziata, quando "noi cittadini" siamo quotidianamente ostaggio di montagne di spazzatura? La situazione è veramente drammatica direi quasi ai limiti della salute pubblica. Le istituzioni competenti evidentemente non sono pronte per affrontare un servizio così difficile come la differenziata, e vi posso assicurare che i controlli sono inesistenti dal momento che le montagne di spazzatura vengono abbandonate sempre e ripetutamente negli stessi punti, dove prima c'erano i cassonetti.

In particolare cortile Barcellona angolo via Filippo Juvara, che dall'inizio ufficiale della differenziata non è mai stato ripulito!!! E si continua con altri punti strategici di abbandono. Via Pacini, Via Tenente Ingrao, via Re Federico angolo Villa Florio. E' necessario attivare dei controlli quotidiani e soprattutto efficaci, bisogna fare capire alla gente incivile che esistono le punizioni per chi sbaglia!