Via dei Crociferi e la discarica perenne

Continua la perenne discarica ad essere presente in via dei Crociferi (angolo via Di Martino, a ridosso dell'istituto comprensivo Peppino Impastato), anche con sacchetti fuori dai contenitori. Aria irrespirabile, poco importa tanto non è in via Libertà, sotto casa di consigliere comunale o in via Paternò. Questi sono i risultati dei tanto pubblicizzati controlli. La gente continua a fare come vuole, il comune è assente. Capisco che il cittadino ha le sue colpe, ma se a buona parte dei palermitani non gli interessa nulla, occorre che il comune intervenga con sei controlli e severe punizioni. Come vedete non è difficile beccare qualcuno che butta ingombranti o che depisita sacchetti fuori l'orario consentito, basta volerlo! Ed io ho il vago presentimento che questo fenomeno non si voglia debellare.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Ninni Spallino