Consorzi, approvato in III Commissione Ars emendamento Figuccia

"I consorzi riconoscono uno sgravio dei ruoli istituzionali ai Consorziati che in forma singola o associata, realizzano opere di accumulo e distribuzione idrica, previa stipula di convenzione con il distretto di appartenenza". È il contenuto di un emendamento appena approvato in commissione attività produttive all'Ars mentre in queste ore si sta esaminando la riforma del governo sui Consorzi di bonifica. "Un grande risultato - afferma Il deputato dell'Udc Vincenzo Figuccia cofirmatario dell'emendamento - che consente agli agricoltori virtuosi e operosi, un importante sgravio della quota istituzionale nel caso in cui realizzino opere a sostegno dell'intero sistema idrico. Stiamo continuando - ha poi sottolineato - ad esaminare con attenzione l'articolato inserendo tutti i correttivi necessari per varare una riforma storica e rivoluzionaria che indubbiamente raccoglierà le sensibilità e le istanze di tutti i territori"