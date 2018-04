Commissariato Mondello, l'attacco del sindacato Pnfd: "Locali non idonei"

Commissariato Mondello in pessime condizioni igienico-sanitarie in violazioni della legge 81/2008. Il sindacato di polizia Pnfd aspetta ancora risposte sull'ultima nota scritta del Questore di Palermo Renato Cortese nella quale si dichiara che sono stati effettuati lavori di ristrutturazione. Dove sono i lavori di ristrutturazione? Come sono stati spesi i soldi investiti per ristrutturare il commissariato Mondello? Commissariato ridotto in pessimo stato. Il cittadino non può sbrigare le proprie pratiche in questo stato igienico-sanitario.

Ma dalla Questura replicano: "Sono in corso le opere di ripristino degli infissi per cui i finanziamenti pubblici sono stati già erogati, così come per i lavori effettuati sui cavi e sull'impianto elettrico. Nel corso dei prossimi mesi la struttura sarà oggetto di ulteriori interventi di manutenzione".