Commercio abusivo sulle pagine Facebook dei vari "Vendo e compro" di Palermo, sono almeno una decina le varie pagine. Vorrei segnalare questa gravissima usanza ormai diffusa nelle pagine Facebook che un tempo venivano utilizzate al fine di vendere piccoli oggetti, e che sono diventati un vero e proprio mercato abusivo di ogni genere di prodotto alimentare, si va dalla carne al pesce, formaggi, uova e chi più ne ha più ne metta, tutto ciò in barba ad ogni regola di tipo sanitario o fiscale di qualsiasi genere, così mentre un negoziante deve per poter vendere rispettare tutti I protocolli, questi signori vendono i loro prodotti comodamente da casa, non rendendosi conto che rispettare certe regole per la tutela della salute pubblica non è qualcosa di superfluo ma un preciso dovere. Finché non succederá qualcosa di brutto nessuno interverrà, ma almeno noi vi avremo avvisato.