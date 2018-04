Piccola Accademia dei Talenti, il ricordo di Ciccio Ingrassia a 15 anni dalla sua morte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All'interno di "Palermo Capitale della Cultura 2018", si è svolto oggi alle ore 10:30, presso l'Aula del Teatro "Franco Franchi & Ciccio Ingrassia" della Piccola Accademia dei Talenti, la ricorrenza del 15° anniversario dalla morte di Ciccio Ingrassia, con la direzione artistica Simona D'Angelo e la collaborazione dello storico Giuseppe Li Causi.

L’obiettivo dell'evento è stato quello di ricordare l’anniversario della morte dell’artista che, in coppia con Franco Franchi, fu protagonista di oltre 116 film e diverse apparizioni televisive. L’evento si è svolto nell’aula teatro della Piccola Accademia dei Talenti, intitolata proprio alle maschere siciliane “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”.

L’evento ha avuto brevi esibizioni musicali con la partecipazione del chitarrista Salvo Capizzi e del coro dell'accademia diretto dal Maestro Salvatore Petrotto, la proiezione di una galleriafotografica, fornita dallo storico Giuseppe Li Causi in ricordo della vita dell’artista e qualche scenetta comica, interpretata da uno o più bambini che frequentano i corsi di recitazione dell’accademia, in memoria dei tanti sketch umoristici realizzati dal duo comico.

Ci sono stati dei contributi video con un ricordo dell'artista dal figlio Giampiero (in questo periodo in tourneè teatrale con Lorella Cuccarini), di Massimo Benenato (figlio di Franchi), del presentatore siciliano Salvo La Rosa e dal "re" dei presentatori italiani Pippo Baudo. Donato dall'artista fotografo Antonio Cazzetta a Simona D'Angelo, direttrice della Piccola Accademia dei Talenti, un quadro musicale della commedia musicale di Garinei e Giovanini "Rinaldo in campo".

Sono intervenuti inoltre Lino Zinna sosia ufficiale di Modugno, Gianfranco Ponte imitatore di Totò e Giovanni Lo Cascio consigliere comunale in rappresentanza del Sindaco Orlando assente per motivi istituzionali.L'evento si è concluso con il volo di una mongolfiera dove i bimbi allievi dell'accademia hanno posto ognuno di loro un messaggio per Franco e Ciccio nella speranza che i due comici siciliani possano riceverli e leggere da lassu'.

