Via Armida (Mondello): "Come al solito segregati in casa..."

Siamo alle solite, volevo andare a fare un po’ di spesa ma anche questa volta l’auto è irraggiungibile, ringrazio il Sindaco anticipatamente per il servizio a domicilio, per che ora l’aspetto con la sua auto blu? Magari per non riempirle troppo il cofano un po’ di frutta, verdura e un del pane integrale, anzi di kamut (tanto per restarle a cuore interculturietà, cosa per lei più importante dei veri problemi di noi comuni cittadini).

Qualche hanno fa l’edilizia privata mi ha notificato il pagamento della seconda trance degli oneri per la rete fognaria (la prima pagata 5 anni fa e dichiarata allora come unica rata) perché la prima non aveva soddisfatto le spese, oggi mi domando cosa ho pagato le la fogna non funziona? Mi rispondo da solo.....in estorsione!