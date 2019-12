Due soli sportelli e lunghe code alle Poste centrali: "Per pagare un bollettino 4 ore"

"Oltre quattro ore per interfacciarsi con l’addetto allo sportello di Poste Italiane di via Roma. L’ufficio postale centrale del capoluogo - scrive un lettore, Massimo - è in questi giorni una sala gremita di persone per adempiere alle più svariate necessità ma in sevizio ci sono solo due sportelli degli oltre trenta esistenti. Ne basterebbero forse 3-4 in più per evitare le scene registrate questa mattina. Si è quasi sfiorata anche la rissa con il vicedirettore che è stato accerchiato dopo essere uscito a seguito delle voci che provenivano dalla sala d’aspetto. E come dimostra la foto per una semplice operazione di pagamento di un bollettino allo sportello sono servite oltre 4 ore di fila. Ho ritirato il 'numeretto' (foto allegate) alle 9,14 e il mio turno è arrivato solo alle 13,34. Mani alzate da parte dell’assistente del direttore presente in sala che lamenta la mancanza di personale. Solo due gli sportelli operativi dunque che, pur a seguito delle lamentele della sala, il responsabile della struttura intervenuto non è stato in grado di aumentare. 'Non abbiamo personale a sufficienza e non posso spostare altro personale dagli uffici interni agli sportelli perché non sono addetti a questa mansione'. Questa la risposta, presa come una provocazione da chi stava in fila da ore, dell’assistente del direttore ormai circondato da una folla inferocita. Rimane il fatto che manterrà due soli sportelli aperti per un ufficio postale chiamato 'Palermo Centro' è davvero ridicolo. Inviterei gli utenti, sotto le feste, a cambiare ufficio per avere un servizio migliore e in tempi accettabili per un paese che si definisce moderno".