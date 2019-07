"Via Sciuti (parte alta), via Lazio e via delle Alpi in totale abbandono"

Faccio questa segnalazione visto che più volte ho provato nella app della RAP Palermo ma non mi è stato possibile visto il malfunzionamento della stessa. Vorrei segnalare lo stato di sporcizia e abbandono TOTALE in cui versa la zona di via Sciuti (parte alta), via Lazio e via delle Alpi. C'è un tappeto di foglie che ormai non si vede più la pavimentazione del marciapiede, sacchetti dell'immondizia, cartacce e ogni altro genere di rifiuti quali travi, scatole e chi più ne ha più ne metta; fino a qualche mese fa la carcassa di un piccione è stata giorni prima che la si rimuovesse da un'aiuola. Purtroppo appena ci si allontana dalla zona centrale di Palermo, la situazione è questa.