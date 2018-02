Quei ciottoli in via del Celso: "Ok la storia, ma sono pericolosi..."

Resti di storia. La storia non è qualcosa che è esistito e si racconta solo per tramandarne le esperienze. In via del Celso, proprio dietro alla Cattedrale di Palermo, ci sono ancora visibili i resti di una strada che non era asfaltata ma piena di ciottoloni. Palermo ne era piena ma le amministrazioni che si susseguirono decisero che si doveva passare alle strade asfaltate, taluni asserivano che ci si doveva adeguare agli altri paesi, mentre altri ritenevano che con l’asfalto le strade ben fatte, secondo la regola della buona arte, avrebbero dato più sicurezza e quindi aderenza ai mezzi che vi transitavano.

Ma in via del Celso, c’e poco da fare, i ciottoli non vogliono l’asfalto perché si vogliono imporre ad uno stile non degno del centro storico. Ma chi ne paga le conseguenze per le sviste delle amministrazioni? Il cittadino, che ogni giorno vi transita con i mezzi e deve cercare con il motorino di non schiantarsi contro una macchina che lo precede. E se durante una pioggia abbondante vi fosse qualche incidente grave? Ma le amministrazioni, non dovrebbero vigilare affinché le strade siamo sicure (dove per sicurezza si intende il controllo dell’asfalto e ripristino di eventuali buche creatisi per inadeguatezza e/o scarso materiale usato)? Signor sindaco Leoluca Orlando, richiamo la sua attenzione su questo fronte lasciato fuori da Palermo Capitale della Cultura e Palermo città di accoglienza. Cordialmente.