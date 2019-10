Vorrei (parlo a nome di tutte quelle persone che sono in difficoltà come me) segnalare che da 8 mesi al cimitero Sant'Orsola c'è una parte chiusa. Abbiamo fatto delle segnalazioni ma finora nulla. Ci dicono che al più presto riapriranno ma è dal mese di marzo che è chiuso e hanno messo una scala che non è per niente buona per farci salire e andare a mettere i fiori dietro una rete.