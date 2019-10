Ciaculli, via Di Stefano è una fogna a cielo aperto: "Da 2 mesi chiediamo un intervento"

In via Guido Di Stefano, zona Ciaculli, c'è una fognatura a cielo aperto. Asso-consum Regione Sicilia lo ha segnalato da più di due mesi a polizia municipale, servizio Nopa, Ufficio d'igene, Amap e capo di gabinetto del sindaco.

Ad oggi nessuno riesce a risolvere il problema e a trovare di chi sia la competenza. E' assurdo che 50 alloggi popolari, per guasto alla rete fognaria interna, debbano scaricare su strada le acque nere. E ciò senza che nessuno riesca a trovare un responsabile. E' assurdo dover subire questo stato di degrado tra melma, topi e scarafaggi. I residenti di via Di Stefano sono stanchi di entrare nelle propie case con le scarpe sporche di acqua putrida. Il cattivo odore rende invivibile questa strada: si sollecita perciò l'intervento del Comune per risolvere la questione una volta per tutte.