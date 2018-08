Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Filaga l'hackathon di Terra 4.0 Decine di giovani digitali si sfideranno nel weekend in un "hackathon", cioè una maratona dell'innovazione, in programma a Filaga e legata all'evento "Terra 4.0" che si svolgerà nell'entroterra Siciliano, nella piccola borgata di Prizzi sito all'interno del Parco dei Monti Sicani dal 7 al 9 Settembre 2018. "Che Filaga: Hackathon event", questo il nome dell'evento, saranno tre giorni di programmazione dedicati ai temi dell'agricoltura, del territorio, del turismo e dello sport.

Nell'antica borgata di Filaga, grazie alla salubrità dell'aria e ad un paesaggio incontaminato, decine di programmatori, designer, maker, ingegneri, studenti e innovatori lavoreranno in gruppo per dare risposta alle sfide lanciate dall'associazione Terra 4.0 Agricoltura, Territorio, Turismo e Sport sono i punti cardine dell'evento. All'interno dell'evento ci saranno degli stand gastronomici con prodotti tipici del luogo per dare voce a nostri prodotti del mady in Sicily, allietati dalla buona musica, dal cabaret e tanto altro ancora.