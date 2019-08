Cestino gettacarte trasformato in cassonetto stradale in via Sciuti

Vi scrivo da via Giuseppe Sciuti 226 per segnalare una situazione di degrado urbano che va avanti da diverse settimane. Come si evince dalle foto, un cestino gettacarte posizionato vicino alla fermata dell'autobus, si è trasformato nel tempo in un cassonetto stradale. Al suo interno spazzatura di ogni tipo, deiezioni canine, cattivo odore e insetti. Mi chiedevo se la rap ha previsto l'intervento per svuotarlo, se si quando? Perchè solitamente, quando si posiziona un cestino ci vuole qualcuno che poi periodicamente venga a svuotarlo per evitare che si crei questo disagio, purtroppo funziona cosi, è dura la vita!!! Chissà se dopo questa segnalazione riuscirò ad assistere a questo evento, oppure lo vedranno i miei figli?, cosi tanto per capire. Matteo