Abito in via Lancia di Brolo, alla Noce. Desidero segnalare il degrado in cui versa questa zona di Palermo. Mancanza di strisce pedonali, marciapiedi rotti in più punti, asfalto penoso, cestini gettacarta che non vengono svuotati regolarmente e spazzini che si vedono raramente. Chiedo al Comune o alla Rap maggiore vigilanza e impegno.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Antonio Castronovo