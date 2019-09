Il caso del cespuglio di via dell'Antilope

Questa mattina (24.09.2019 ore 09.30 circa)) una squadra di operai della reset ha tolto parzialmente i cespugli in Via dell'Antilope rifiutando di togliere il cespuglio che si vede in foto perchè non è di loro competenza... 30cm dall'operazione di decespugliamento al cespuglio gigante e non lo hanno voluto fare! Ho telefonato alla reset e mi hanno detto che forse compete alla RAP che incarica RESET ( e che RESET non fa)... Mi hanno detto di inviare una segnalazione con foto (con tutte quelle che ho inviato non basterebbe un anno per visionarle tutte... e intanto il cespuglio è rimasto con grave pericolo per i pedoni perchè il marciapiede è impraticabile e si deve scendere sulla strada col rischio di essere investiti da auto e motori che (anche questo) non rispettano lo STOP e ssfrecciano a forte velocità