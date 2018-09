"Teatro Che passione" cerca nuovi talenti: casting a Palermo per ballerini, cantanti e attori

Casting aperti a Palermo per attori, ballerini e cantanti. Il gruppo artistico "Teatro Che passione" organizza, tra settembre e ottobre le selezioni per attori, cantanti e ballerini da inserire nel proprio cast artistico per le future produzioni teatrali (musical, cabaret, commedie). Per informazioni occorre inviare un'eemail a teatrochepassione6@hotmail.it scrivendo: nome e cognome; disciplina per la quale partecipa; curriculum e foto.