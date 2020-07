Il castello di Carini si illumina col tricolore

Da sabato sera l’antico castello di Carini viene illuminato con i colori della bandiera italiana. E così sarà per un mese, grazie alla raccolta fondi lanciata dal tenore Daniele Lo Piccolo a cui commercianti, cittadini ma anche carinesi sparsi nel mondo hanno contribuito. L’idea è quella di comunicare all’esterno che Carini è riuscita ad uscire dal tunnel dell’emergenza covid-19 e, avvolgendo il suggestivo maniero con le luci del tricolore, di mostrare l’orgoglio di appartenenza alla nazione e alla propria comunità che ha sete di ripartire. Un messaggio di speranza condiviso dall’amministrazione comunale di Carini e da gran parte della società civile; ognuno come meglio ha potuto ha contribuito a realizzare il progetto. Alla cerimonia di inaugurazione si è pure presentata una piccola delegazione della banda musicale Vincenzo Bellini di Carini presieduta da Antonio Randazzo per rendere ancora più solenne, con le note dell’inno di Mameli, l’accensione del tricolore al castello.