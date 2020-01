"La beffa della differenziata: cassonetti non svuotati nelle vie Bernini e Uditore"

Chiedono ai cittadini rigore e zelo nel fare una scrupolosa differenziata minacciando multe salate ma poi interi quartieri sono invasi da cassonetti non svuotati e abbandonati. Però investono i nostri denari in campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione... poveri noi. Nelle foto, cassonetti stracolmi in via Gianlorenzo Bernini e via Uditore.