Via Spagna, cassone abbandonato in strada

Ci troviamo nuovamente in terra di nessuno. In via Spagna, davanti al civico 41, da mesi é stato abbandonato un cassone scarrabile pieno di materiali inerti e sfabbricidi e rifiuti da demolizione. Chiedendo in giro, molti asseriscono che è stato abbandonato dopo i lavori di open fiber nel quartiere. Sabato scorso è stato fatto notare anche a una pattuglia dei vigili urbani intervenuta a rimuovere delle autovetture parcheggiate in mezzo alla carreggiata, altro problema irrisolvibile in questa via. Chiedo l'intervento di chi di competenza per rimuovere urgentemente questo cassone che ultimamente è adibito anche come contenitore dei sacchetti di immondizia.