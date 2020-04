A causa dell’emergenza sanitaria in corso, presso l’IPSSAR “F. P. Cascino” di Palermo, come in tutte le scuole d’Italia, la didattica di svolge a distanza. La suddetta scuola però ha deciso di farlo in maniera divertente e creativa. Periodicamente lancia dei concorsi sulla propria pagina Facebook rivolti a studenti ma anche ai docenti. Uno degli ultimi prevede di fotografarsi nella medesima posa di un famoso dipinto che contenga cibo o bevante. Ecco uno dei capolavori !