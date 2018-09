Abito nel comune di Carini. Nel mese di agosto abbiamo chiamato il centro per la raccolta rifiuti ingombranti. Ci hanno fissato appuntamento per il 18 settembre. Ma stamattina come prevedevo non è passato nessuno a ritirarli, nonostante io pago la tassa sui rifiuti.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Alessandro Catalano