Lupetto per "Chi ama la Sicilia": spettacolo di cabaret (per beneficenza) a Carini

Lupetto per "Chi ama la Sicilia" andrà in scena sabato 10 agosto ore 21,30 Campone Costa Verde - Villagrazia di Carini. Costo 7 euro a persona fino ad esaurimento posti. Spettacolo di cabaret. Parte del l’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione "Chi ama la Sicilia di Palermo" per l’acquisto di materiale utile per la Clownterapia nei reparti pediatrici dell’ospedale Cervello di Palermo. Prenotazioni: info@chiamalasicilia.it