Carini, degrado in via Suriano: "Una bomba ecologica"

Questo bel degrado si trova nel comune di carini, al confine con i comuni di Giardinello, terrasini e partinico. Da diversi anni questa zona è totalmente abbandona come se fosse terra di nessuno, anzi terra di coloro che nel 2020 ancora nn vogliono accettare la raccolta differenziata che da diversi anni si svolge nei comuni. Tempo fa i sindaci di Montelepre, Giardinello e Carini si erano riuniti in un tavolo tecnico per risolvere il problema ma nulla: tutto è rimasto all incuria e al degrado più totale.

Ai margini Di questo teatro passa anche il fiume Nocella dove da diversi anni le associazioni ambientaliste lottano per la salvaguardia del torrente che sfocia nella bellissima baia di San Cataldo. Penso che sia ora che il sindaco di Carini magari in piena collaborazione con i comuni limitrofi prendano dei seri provvedimenti, per bonificare questa bomba ecologica.