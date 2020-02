Pallavicino, l'appello dalla circoscrizione: "Serve personale per postazione decentrata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Premesso che la postazione decentrata, presente nella sede della VII circoscrizione di via Eleonora Duse 31, è l'unica postazione anagrafica che è abilitata a svolgere tutti i servizi (compresa la carta di identità elettronica e il servizio di stato civile), per l'intero territorio circoscrizionale con un'utenza di circa 77 mila individui, sulla carta, ma che in realtà accoglie anche l'utenza di gran parte del territorio della VIII e VI circoscrizione; considerato che nonostante gli importanti servizi resi all'utenza cittadina, quando i due soli operatori presenti di cui uno part-time, si assentano per malattia o per ferie o altri motivi, i servizi non vengono espletati, giacchè l'amministrazione non rimpingua il personale assente; che spesso sono accaduti litigi tra l'utenza e tra l'utenza e il personale; tenuto conto che il personale è sottodimensionato per la gran mole di utenza e non è tutelato da possibili aggressioni di un'utenza esasperata per le lunghe ed estenuanti file d'attesa; ritenuto necessario venire incontro alle esigenze dei cittadini dotando la struttura di maggiore personale qualificato, e garantendo la tutela ai dipendenti, che la mattina si recano al posto di lavoro per guadagnarsi di che vivere e non per essere aggrediti;

Si chiede alle autorità in indirizzo, di porre in essere tutti i provvedimenti atti affinchè la struttura della postazione decentrata di via Eleonora Duse venga integrata in maniera organica e permanente con almeno altre tre unità di personale qualificato e che venga garantita la presenza costante, durante gli orari di ufficio, della polizia municipale.