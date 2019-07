Manifestazione per la Sea Watch

Quest’oggi alle ore 18, partirà dal Teatro Massimo il corteo per la Sea Watch, per abbattere ogni idea razzista di questo periodo. “Gli immigrati devono entrare e la capitana Rachete deve essere liberata, la mia non è un’idea politica contro Salvini ma un’idea umana” queste sono le parole del capogruppo giovani di Palermo, Alessandro Salerno.