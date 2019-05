Un capodoglio arenato nella spiaggia di Acqua dei Corsari. Già domenica scorsa era stato segnalato da una barca a vela al largo del golfo di Palermo. Nello stesso pomerigio il cetaceo si è poi arenato nella spiaggia di Acqua dei Corsari. E' stato segnalato dai cittadini ai carabinieri e alla guardia costiera e si sono messe in moto le segnalazioni all'istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Gli operatori della azienda sanitaria provinciale di Palermo sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo due giorni la carcassa del giovane capidoglio si trova ancora sull'arenile in avanzato stato di decomposizione, i cittadini del luogo si domandano quando verranno a rimuovere il cetaceo e soprattutto quali siano state la cause della morte.