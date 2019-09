Siamo letteralmente stufi di guardare questo scempio con amianto e tanta altra roba in pieno centro storico. Ci troviamo esattamente in via Gianferrara, al Capo. Passano turisti e fanno foto meravigliati che nessuno si occupa di questo orrore.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Luis Conticelli