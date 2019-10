Via Serradifalco, caos di auto davanti alla scuola Leonardo da Vinci e traffico intralciato

Ogni giorno, all'orario di entrata e di uscita dei bambini della scuola Leonardo da Vinci in via Serradifalco succede il caos. Più volte la polizia municipale è stata avvertita, ma non interviene nessuno.

Il problema sarebbe risolvibile poiché la scuola ha due ingressi. Basterebbe aprire l'ingresso di via Ugo Falcando. C'è anche un comodo parcheggio: così il traffico non verrebbe intralciato in nessun modo. Chiediamo quindi che venga chiusa l'entrata di via Serradifalco perché crea troppo caos.