Cantiere fermo in via Belgio

Chiunque si trovi a passare dal ponte di via Belgio può notare nel sottopassaggio una strada in cui si trova un cantiere aperto con dei rottami arrugginiti, da parecchi anni che fa da scenario, qualche anno fa si vedeva qualche operaio al lavoro, ma da molti mesi questa strada è diventata come un deposito di ferri e materiale edile come se fosse un deposito di ditta di rifiuto ingombrante che deturpa il piano urbanistico. Mi chiedo per quale finalità occupasse quel suolo pubblico divenuto privato.