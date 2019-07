Campionati italiani di danza sportiva Fids, atleti palermitani sul podio

Atleti provenienti da tutta l'Italia si sono sfidati nelle discipline della Fids: danze standard e latino americane, combinata 10 danze, liscio, ballo da sala e combinata nazionale, choreographic team, danze jazz e freestyle, danze argentine. Due atleti palermitani sono saliti sul podio aggiudicandosi il secondo posto come vice campioni italiani Sono Mattia Carnevale e Ilenia Catalano che si sono qualificati secondi, tra le ventiquattro coppie in gara, nella classe A 12/13 danze latine americane così passando di merito nella categoria AS (classe Internazionale) . La coppia fa parte della scuola di ballo Royal Dance Studio e sono preparati dall’insegnante Francesco Manzella. "Sono molto fiero di loro - dice Manzella - e adesso lavoreremo per la nuova stagione".