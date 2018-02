C’era una volta, forse tanti anni fa. Ci troviamo precisamente alla Cala, all’altezza del vecchio stabilimento a vapore di ceramica. Come può un cittadino transitarvi in questo stato? Sarà forse costretto a costeggiare la strada con il rischio di lasciarci la pelle? Questa è la politica di chi vede ma non dice o più semplicemente la politica dell’abbandono? Palermitani, ecco a voi le foto che si commentano da sole.