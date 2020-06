VIDEO | Beve birra in gommone e butta la bottiglia nel mare di Mondello, la "storia" su Instagram

Beve la birra mentre solca il mare di Mondello sul gommone e dopo l'ultimo sorso getta la bottiglia in acqua. Il gesto è stato ripreso e pubblicato inconsapevolmente in una "storia" pubblicata su Instagram da una sua amica. A segnalare il video a PalermoToday è stato un utente indignato per l'accaduto: "E' davvero un peccato. La nostra terra è stupenda e questo lockdown non è servito a nulla".