Godrano, dubbi sul criterio di assegnazione dei buoni spesa per l'emergenza Coronavirus

Vorrei segnalare la metodica di assegnazione dei buoni spesa del comune di Godrano. A seguito dell'invio delle domande, il comune ha effettuato la relativa verifica e la successiva assegnazione. il problema sta nel fatto che ad oggi non è stata pubblicata nessuna gradatoria pubblica ma i buoni sono già stati consegnati, i non assegnatari non sanno a che posto si sono classificati. Per trasparenza nei confronti dei cittadini si doveva pubblicare gli aventi diritto e i non aventi diritto con le relative motivazioni. Tutto questo è da regime totalitario e il celare il tutto mi sa di losco.